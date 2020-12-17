В одном из районов Кубани ввели карантин

Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, что в одном из районов Краснодарского края ввели карантин, сообщил в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора. Причиной тому стал бруцеллез.

Опасную инфекцию выявили в станице Андрюки Мостовского района. Очаг обнаружили в личном подсобном хозяйстве. Чтобы предупредить распространении болезни, на ферме, где нашли заразу, ввели карантин.

- На территории неблагополучного по бруцеллезу хозяйства, расположенного в Мостовском районе Краснодарского края, установлены ограничительные мероприятия, - сообщают в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Сейчас в станице проходят противоэпидемические мероприятия – дезинфицируют территорию и лечат больных животных. О том, сколько будет действовать режим, пока неизвестно.

СПРАВКА «КП»

Бруцеллез - хронически протекающая болезнь животных и человека. Основными источниками инфекции для людей при бруцеллезе являются овцы, козы, крупный рогатый скот и свиньи.

Пути заражения человека бруцеллезом разнообразны. Заражение происходит преимущественно контактным (с больными животными или сырьем и продуктами животного происхождения) или алиментарным путем. Возможны случаи заражения людей аэрогенным путем.