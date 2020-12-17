На Кубани краевая кадастровая палата отметила увеличение спроса на получение электронных подписей в 2020 году

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года спрос на сертификаты увеличился в 2,5 раза

Кадастровая палата по Краснодарскому краю отметила повышение спроса на получение электронных подписей в 2020 году. За девять месяцев специалисты выдали 170 сертификатов.

- По сравнению с аналогичным периодом 2019 года спрос га сертификаты увеличился в 2,5 раза, - сообщили в пресс-службе краевой кадастровой палаты.

Представитель пресс-службы обратила внимание, что одной из причин повышения спроса на услугу стал введённый режим самоизоляции. Благодаря электронной подписи, жителям Краснодарского края стало возможным получать госуслуги, продавать и покупать недвижимость, не выходя из своей квартиры. Пик запросов на сертификаты ЭП был во втором квартале.

В пресс-службе напомнили, что электронные подписи дают возможность дистанционно получить налоговый вычет, зарегистрировать автомобиль, записать ребенка в детский сад или оформить кредит.

Для получения сертификата электронной подписи необходимо зайти на официальный сайт кадастровой, сформировать запрос в личном кабинете и оплатить услугу. Затем следует процедура идентификации личности в офисе приема документов. Сертификат действует 15 месяцев.