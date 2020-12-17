В домах многодетных семей, учителей и медиков Туапсинского района появится свет

Фото: ПАО «Россети Кубань».

Надежное электроснабжение домов сразу 60 семей обеспечили энергетики в новом микрорайоне Горная Долина Вельяминовского поселения в Туапсинском районе. Его будущие жители – а это многодетные семьи, учителя и медработники - получили земельные участки по социальной программе государственной поддержки.

Чтобы обеспечить новый микрорпайон надежным электроснабжением, энергетикам Сочинского филиала «Россети Кубань» пришлось построить новую воздушную линию электропередачи и комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВ. Электрификацией микрорайлона занимались 12 специалистов в составе четырех ремонтных бригад и четыре единицы спецтехники. На проведение работ было выделено около 2,7 млн рублей.

На сегодняшний день все работы полностью завершены, а объекты готовятся к вводу в эксплуатацию.

– Проектирование энергообъекта велось с учетом рельефных особенностей данной территории, а при производстве работ специалисты Сочинского филиала «Россети Кубань» использовали только современные материалы. Строительство воздушной линии 10 кВ и установка трансформаторной подстанции позволят жителям нового микрорайона не сталкиваться с перебоями в подачи электроэнергии и получать качественную услугу долгие годы, – отметил первый заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Кубань» Сочинские электросети Эдгар Армаганян.

Уже в первом квартале 2021 года владельцы земельных участков смогут подавать документы на подключение к электроэнергии. Сделать это новые абоненты смогут в электронном формате. Напомним, для обеспечения эпидемиологической безопасности клиентов большинство офисов компании продолжают работать в онлайн-формате. Поэтому заявку на технологическое присоединение и увеличение мощности можно подать в электронном виде через Единый портал электросетевых услуг Портал-ТП.рф и онлайн-сервис СветлаяСтрана.рф. Задать вопросы можно по телефону горячей линии ПАО «Россети Кубань» – 8-800-220-02-20 (звонок на территории России бесплатный).