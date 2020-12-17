В Краснодарском крае 17 декабря подтвердились еще 185 случаев заболевания COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В Краснодарском крае 17 декабря подтвердились еще 185 случаев заболевания коронавирусной инфекции. Заболевшим от трех до 89 лет, в том числе: 89 мужчин, 96 женщин и 3 ребенка.

Пальма первенства по числу заболевших COVID-19 по-прежнему у краевого центра – 59. В Туапсинском районе опасной инфекцией заразились 15 человек, в Новороссийске – 14, в Белореченском, Тимашевском и Павловском районах – по 8. В Лабинском районе коронавирусных больных стало больше на семь, в Армавире, Гулькевичском и Красноармейском районах – на 6.

В Ейском районе, Сочи и Анапе коронавирус подтвердился у пяти человек. В Горячем Ключе, Новокубанском и Мостовском районах по четыре случая, в Выселковском районе – три. По два новых случая «короны» в Геленджике, Кавказском, Калининском, Отрадненском, Приморско-Ахтарском, Староминском, а также Успенском районах. По одному случаю ковида - в Кореновском, Каневском, Курганинском и Славянском районах.

– 16987 пациентов на Кубани выздоровели в выписаны из больниц, среди них - 142 – за последние сутки. 750 человек не удалось спасти. 130 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще пятеро – на ЭКМО в краевой клинической больнице №1, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве здравоохранения региона.

Всего в больницы и поликлиники региона обратились с подозрением на коронавирус более 120 тыс. больных. Продолжают стационарное лечение около 6 тыс. человек.