На Кубани скончались 13 человек с коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

17 декабря в Краснодарском крае повторился вчерашний рекорд - скончались 13 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. Всего с начала пандемии COVID-19 стал причиной смерти 750 жителей.

В том числе пять летальных случаев зафиксировано в краевом центре. В специализированной клинической инфекционной больнице скончался 66-летний житель Тихорецкого района. Заболевание проходило в крайне тяжелой форме. Пациент был подключен к ИВЛ, но это не помогло.

Кроме того, умерла 71-летняя жительница Краснодара. Течение болезни ухудшили гипертоническая болезнь и анемия. В краснодарском военном госпитале скончалась 57-летняя жительница Анапы, 68-летний житель Лабинска и 80-летний житель Ейска ушли из жизни в НИИ-ККБ №1 Краснодара.

В больницах Сочи умерли четверо больных. Это две женщины 82-х и 78-и лет, и два мужчины 62 и 58 лет.

Два пациента умерли в Лабинской ЦРБ: 75-летняя женщина и 53-летний мужчина.

- В инфекционной городской больнице Армавира умерла 83-летняя местная жительница, в Тихорецкой ЦРБ - 73-летняя жительница Белоглинского района, - заключили в оперативном штабе Краснодарского края.