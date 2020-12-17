«Фанагория» открывает новую страницу своей истории

Фанагория вносит изменения в корпоративный стиль, корректирует архитектуру бренда, осваивает новые терруары и рыночные ниши, выпускает новые продукты, рассчитанные на премиальное позиционирование и на самого требовательного потребителя.

17 декабря в Москве пройдет пресс-конференция, в ходе которой Генеральный директор «Фанагории» Петр Романишин расскажет журналистам, блогерам и партнерам компании об итогах уходящего года, о планах компании на 2021 год, а также о долгосрочной стратегии ее развития в третьем десятилетии третьего тысячелетия.

К пресс-конференции будет приурочена дегустация, на которой будут представлены некоторые образцы, получившие в 2020 году медали на международных конкурсах и оценки в рейтинге Роберта Паркера. Кроме того, впервые можно будет продегустировать несколько абсолютно новых вин премиального уровня, выпуск которых намечен на 2021 год. Вести дегустацию будет недавно присоединившийся к команде «Фанагории» винный эксперт Игорь Сердюк, приглашенный на должность заместителя генерального директора по развитию бизнеса.

На страницах Facebook и Instagram, начиная с 19.15 минут будут транслироваться прямые включения с пресс-конференции для тех, кто не сможет присутствовать на ней лично.

Пресс-конференция и дегустация пройдет в винотеке Double Magnum по адресу:

Москва, ул. Погодинская, 4.

Все вопросы по проведению пресс-конференции, а также вопросы к спикерам просьба присылать по электронному адресу iserdyuk@yandex.ru