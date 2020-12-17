Умерла настоятельница Троице-Георгиевского женского монастыря в Сочи

Игумения Анастасия

Умерла настоятельница Троице-Георгиевского женского монастыря в сочинском селе Лесное. Игумения Анастасия скончалась в больнице в ночь на 17 декабря в 02:00. Напомним, что она - основательница монастыря, в конце 90-х годах приехала в Сочи из Беларуссии и на пустыре, на берегу реки при помощи попечителей и администрации города основала монастырь. В новом храме в 2013 году на Рождественской службе присутствовал президент России Владимир Путин.

Игумения Анастасия с гостями обители

Сейчас жители Сочи ходатайствуют перед епископом, чтобы получить разрешение на захоронение ее на территории монастыря, где похоронена мать настоятельницы.

В новом храме в 2013 году на Рождественской службе присутствовал президент России Владимир Путин

Игумения Анастасия, в миру Татьяна Николаевна Михалко родилась 15 августа 1958 года в Белоруссии, в городе Червень. Там же окончила среднюю школу. Работала в Белорусской Епархии, в январе 1999 года была пострижена в монашество с именем Анастасия и назначена благочинной Мафо-Мариинского женского монастыря в Белгороде. В тот же году была переведена в Сочи для строительства монастыря и стала его настоятельницей 10 августа 1999 года.