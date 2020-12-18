Родители частной гимназии в Новороссийске заявили о поборах на компьютер в полицию

Руководство школы призывало скинуться родителей учеников

В отношении руководителя частной гимназии в селе Цемдолина под Новороссийском началась проверка. Дело в том, что родители учеников дружно подали заявление в полицию.

- Она требовала с родителей учащихся скинуться на покупку компьютера, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

Возмущение действиями педагога вызвало то, что учеба воспитанников уже итак платная.

Вероятнее всего, именно этот факт и наличие договорных отношений между гимназией и учащимися не позволит наказать руководителя.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, в Динском районе учитель-историк оскандалилась, назвав детей придурками. Что стало предысторией конфликта, сейчас разбирается специально созданная комиссия в управлении образования.

К слову, в комментариях к скандальному видео нет ни слова осуждения учителя.

- Преподаватель очень хороший,столько вкладывает в головы учеников,отдаёт всю себя профессии.А дети действительно сейчас ведут себя отвратительно, - пишут динчане.