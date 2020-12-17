МТС создает виртуальные миры для талантливых музыкантов

МТС создает новую вселенную музыки для всеъх меломанов и ценителей качественного видеоряда. Первый интерактивный музыкальный онлайн-фестиваль в расширенной реальности МТС LIVE XR можно посетить из любой точки планеты.

Изюминкой концерта станет технология те расширенной реальности XR (extended reality). Такой формат стирает грань между виртуальным и реальным и создает ощущение полного погружения в происходящее. Более того, зрители смогут не только «присутствовать» на концерте из любой точки пространства, но и влиять на происходящее в прямом эфире. Кстати, публика сможет даже менять созданные миры и общаться с музыкантами.

В основе расширенная реальности XR – новейшие технологические решения, которые уже успешно зарекомендовали себя в культовых фильмах мирового кинематографа – это «Звездные Войны» - «Мандалорец «Король Лев» и «Гравитация».

В онлайн-марафоне выступят актуальные артисты – лидеры топ-чартов стриминговых площадок: Дора, Cream Soda, Feduk, Пошлая Молли, ЛСП. Для каждого музыканта были созданы персональные виртуальные миры на игровом движке Unreal Engine 4, позволяющем дополнять реальность спецэффектами. Для трансляции фестиваля была построена виртуальная студия в Москве.

МТС LIVE XR пройдет в прямом эфире 19 декабря в 17:00 по московскому времени на странице фестиваля в МТС Live: https://live.mts.ru/xr и в сообществах МТС в социальных сетях: ВК, Instagram, TikTok.