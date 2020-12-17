Косенко возглавил управление общественной безопасности мэрии Краснодара

Фото: krd.ru.

В Краснодаре создано управление общественной безопасности и правопорядка. Новая структура выделена из состава департамента по связям с общественностью. Его теперь назвали департаментом внутренней политики. Управление общественной безопасности и правопорядка возглавил бывший военный Виталий Косенко.

— Сегодня стоят задачи обеспечить правопорядок и общественную безопасность в Краснодаре, которые мы будем решать в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, — прокомментировал назначение заместитель главы Краснодара Антон Смертин.

Антон Смертин напомнил, что Виталий Косенко работал в администрации города с 2009 года. Ранее он возглавлял управление по взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих, был заместителем и первым заместителем главы краевой столицы.