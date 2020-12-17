В Краснодаре прошла церемония передачи останков советского летчика Василия Пустошкина

В Краснодаре прошла церемония передачи останков советского летчика

В столице Кубани 17 декабря прошла торжественная церемония передачи останков пилота младшего лейтенанта Василия Пустошкина делегации из Липецка.

Младший лейтенант Василий Пустошкин

Весной 2020 года представителями краевых поисковых организаций «Кубанский плацдарм» и «Новороссийский центр поисковых работ» во время обследование места падения истребителя Як-1б на склонах горы Долгая под Новороссийском были обнаружены останки пилота. Удалось установить имя летчика. Им оказался младший лейтенант 402 Истребительного авиаполка Василий Пустошкин, 1916 года рождения, уроженец Брянска.

Председатель регионального отделения «Поисковое движение России» Краснодарского края Александр Шепелев сообщил «Комсомольской правде» - Кубань», что в декабре в станице Динской завершены поисково-эксгумационные работы на месте обнаружения останков советских солдат.

- В дальнейшем во взаимодействии с районной администрации будет решен вопрос о дате и месте торжественного захоронения воинов. Поисковики предлагают провести церемонию 11 февраля, в день освобождения станицы Динской от фашистских захватчиков» - уточнил Александр Шепелев.