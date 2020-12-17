В Адыгее мужчина погиб на стройплощадке

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В Адыгее возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего краснодарца. Он обвиняется по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия мужчина на строительной площадке в поселке Яблоновский с помощью грузового автомобиля-манипулятора стал грузить вагон-бытовку, на крыше которого был человек. При проведении указанных работ, стрела грузовика сломалась и упала на 32-летнего рабочего. Он полученных травм он скончался на месте.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре под колесами трамвая погиб мужчина. Инцидент произошел на пересечении улиц Шевченко и Ставропольской.