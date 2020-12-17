Фото: sochi.ru.

В 2020 году в Сочи проводился ремонт в учреждениях культуры. Профильные департаменты и управления администрации продолжают подводить итоги своей деятельности за год. Начальник управления культуры Марианна Устинова доложила главе города Алексею Копайгородскому о ходе ремонтных работ в учреждениях отрасли и планах на 2021 год.

В этом году текущие ремонты проведены на 14 сочинских объектах культуры – в музеях, домах культуры и библиотеках. В трех учреждениях строители уже закончили работы.

Выполнен текущий ремонт кровли в специализированной библиотеке семейного чтения на улице Донской, ремонт помещений и фойе здания арт-медиацентра «Родина», установлено оборудование для маломобильных групп населения в Центре национальных культур «Истоки». Завершается установка оконных блоков в Детской музыкальной школе №3.

По государственной программе Краснодарского края «Развитие культуры» до конца года планируется завершить капитальные ремонты двух сельских домов культуры: в селах Алексеевка и Измайловка.

– Проведен ремонт кровли Музея истории города-курорта Сочи и музея Спортивной славы, также там выполнен ремонт внутренних помещений. В Новом театре Сочи отремонтированы внутренние помещения и приобретено звуковое и световое оборудование, – рассказала начальник управления культуры Марианна Устинова.

Продолжается капитальный ремонт системы электроснабжения Зимнего театра. В старейшем городском парке «Ривьера» в этом году также начались масштабные работы по благоустройству и приведению парка к историческому облику.

В планах на 2021 год – продолжить программу благоустройства и текущих ремонтов в учреждениях культуры. В этом году началась подготовка проектно-сметной документации для проведения капремонта сельских домов культуры: в селах Шхафит и Орел-Изумруд.