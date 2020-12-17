Фото: sochi.ru.

В Сочи прошел рейд по ценообразованию на социально значимые продукты питания. По поручению главы города Алексея Копайгородского эта работа усилена перед новогодними праздниками.

В ходе проверок основное внимание уделяется ассортименту магазинов шаговой доступности, расположенных в спальных микрорайонах. Упор также сделан на региональные торговые сети.

В утвержденный распоряжением администрации Краснодарского края перечень из 13 позиций, которые являются основными в продуктовой корзине малообеспеченных граждан, включена молочная продукция в мягкой упаковке, растительное масло, яйца, куры замороженные, соль, сахар, некоторые крупы и сорта хлеба.

Предприятиям розничной торговли рекомендовано продавать продукты питания из этого списка с торговой наценкой не выше 10 процентов. В магазинах такие товары должны быть помечены специальными ценниками.

– 42% реализуемой продукции приходится на федеральные розничные сети, 20% продается в 167 оптовых предприятиях курорта, 8% в местных розничных сетях, еще 30% – на продовольственных ярмарках, в павильонах и киосках. Проверки рейдовых групп показывают, что десятипроцентный уровень наценки в большинстве предприятий соблюдается. Важно не просто соблюдение наценки, но и наличие самих тринадцати позиций социально значимых продуктов в каждом объекте торговли, – подчеркнул заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг администрации Сочи Александр Дутов.

В случае выявленных нарушений материалы проверок будут направляться в контролирующие службы.