В Адыгее сотрудник коммерческой организации подозревается в коммерческом подкупе

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В Адыгее СКР возбудил уголовное дело в отношении начальника одного из филиалов энергетической компании. Он подозревается в коммерческом подкупе (ч.7 ст.204 УК РФ). Дело Следственным отделом по расследованию особо важных дел СКР по Республике Адыгея возбуждено по материалам, поступившим из регионального УФСБ России.

По данным следствия, подозреваемый незаконно получил 200 тысяч рублей за содействии при заключении договора электроснабжения с гостиничным комплексом поселка Гузерипль, Майкопского района.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Динском районе сотрудницу газовой компании подозревали в коммерческом подкупе. Женщина пообещала местному предпринимателю покровительство за 200 тысяч рублей.