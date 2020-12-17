В Анапе на мусорный полигон выделят 60 миллионов рублеи

Специальная группа осмотрела свалку. Фото: администрация Анапы

В Анапе в хуторе Красный есть законсервированная мусорная свалка. Она – головная боль не только местных жителей, но и городских чиновников. Хотя свалку и закрыли более пяти лет назад, она периодически загорается и чадит.

- Источников горения за прошедшие полгода не обнаружено, свалку постоянно пересыпают грунтом для прекращения доступа кислорода, - пояснили в администрации Анапы.

Однако экологи считают, что курорту нужен проект рекультивации территории. А специалистам надо обратить внимание на обустрои ство скважин для отвода горючих газов и защиту подземных вод от возможного заражения.

Причем эта проблема будет решена. В мэрии Анапы сообщили, что она является приоритетной задачей.

- Мы намерены получить от министерства ТЭК и ЖКХ порядка 60 миллионов рублеи на проект рекультивации полигона, - сообщил вице-мэр Анапы Дмитрии Мариев.. - Проектирование начнется уже в феврале, а процесс рекультивации – в начале 2022 года.