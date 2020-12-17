В Краснодаре у здания мэрии заменили ели

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В краевом центре у здания мэрии высадили 12 новых елей Хупси.

- На старых хвойных деревьях появились повреждения и признаки поражения, колючки опали, - сказал советник главы Краснодара Александр Водяник. - Повреждения и поражения фитопатогенами необратимы, хвоя восстановлению не подлежит.

Зараженные деревья и грунт вывезли на полигон для утилизации. Новые голубые ели отличаются правильной клиновидной формой и характеризуются лучшей приживаемостью.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Геленджике высадили 200 кустов сирени в память о Великой Победе. После этого у мемориального комплекса прошел митинг памяти.

В парке высадили пять сортов кустов сирени - «День Победы», «Русь», «Маршал Бирюзов», «Вечерняя Москва» и сорт «Вечерний звон».