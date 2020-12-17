Фермеры Кубани предлагают жителям региона взять патронаж над коровой

Фото: kluchmilk.ru

Теперь над каждой коровой можно взять шефство. Фермеры из Горячего Ключа объявили благотворительную акцию и раздают Буренок онлайн.

- Любой желающий может купить он-айн патронаж над коровой. А полученные средства мы направим в один из благотворительных фондов помощи детям, - рассказывают на ферме Горячего Ключа.

Шефство над коровой можно получить на сумму от 1000 рублей и выше. Все зависит от того, какую именно Буренку выберет человек.

- Патрон получает не только возможность на всю жизнь дать кличку одной из 65 коров, получить видео-поздравление от животного, но и попасть на экскурсию по нашей роботизированной ферме, - говорит бизнесмен.

Акция действует всего несколько дней - с 17 по 31 декабря. И пока что только в Горячем Ключе. Но, глядишь, к ней и другие фермера Кубани присоединяться и пот патронаж можно будет взять не только корову, но и, например, лошадь или свинью.