В Краснодаре автоинспекторы помогли довезти в больницу мужчину с желудочным кровотечением

Фото: пресс-службы управления МВД по Краснодару

Краснодарские автоинспекторы помогли экстренно доставить мужчину в больницу. Благодаря неравнодушию сотрудников ГИБДД, сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

К лейтенанту полиции Георгию Нефидову и капитану полиции Александру Калинину, которые патрулировали улицу Тургенева обратился водитель автомобиля, в салоне которого находился 25-летний больной с желудочным кровотеченим.

- Из-за сложной дорожной ситуации краснодарские полицейские сопроводили автомобиль до больницы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе управления МВД по Краснодару. – Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Адыгее полицейские спасли жизнь двухмесячного мальчика, который стал задыхаться. Ему стало плохо во время поездки.