В Сочи таможенники обнаружили сигареты под шубой

Фото: службы по Сочи Краснодарской таможни

На российско-абхазской границе таможенные инспекторы обнаружили и изъяли более 500 пачек табачных изделий. Они были спрятаны необычным способом - в шубе, среди мандаринов. Причем, нарушительница шла по «зеленому коридору».

- Инспекторам показалась подозрительной ее объемная меховая шуба, под которой мог быть спрятан незаконный товар, - сообщили в службе по Сочи Краснодарской таможни. – Во время досмотра подозрения таможенников подтвердились.

В потайных карманах шубы контрабандисты спрятали 153 пачки сигарет.

Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на выезде из Сочи в Абхазию таможенники изъяли у водителя 3,5 миллиона спрятанных рублей. Купюры обнаружены с помощью служебной собаки.