«Краснодар» обыграл «Уфу» в последнем матче года

Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

В последнем матче 2020 года «Краснодар» на домашней арене принимал «Уфу». Матч 19 тура Российской премьер-лиги завершился со счетом 1:0.

Единственный гол был забит в первом тайме. На 22-й минуте отличился Маркус Берг, который получил передачу от Реми Кабелла и со второй попытки смог пробить Александра Беленова, выйдя один на один. Именно Кабелла признали лучшим игроком матча.

После 19 туров «Краснодар» набрал 30 очков и уйдет на зимнюю паузу на седьмой строчке премьер-лиги. «Уфа» осталась на 15-м месте в зоне вылета.

Теперь «Краснодар» отправится в отпуск. А ближайший матч «быков» пройдет 18 февраля. В 1/16 финала Лиги Европы «черно-зеленые» примут «Динамо» из Загреба.