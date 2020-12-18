«Локомотив-Кубань» узнал соперников по Топ-16 Еврокубка

Фото: ПБК Локомотив-Кубань

«Локомотив-Кубань» сыграет в группе F раунда Топ-16 Еврокубка. Соперниками краснодарских баскетболистов станут сербский «Партизан», итальянский «Тренто» и «Метрополитан 92» из Франции.

Матчи раунда Топ-16 начнутся 13 января. В четвертьфинал по итогам шести матче отправятся команды, занявшие первое и второе место в группе.

- Мы отлично провели первый групповой этап Еврокубка и добились практически максимального результата. Конечно же, нам есть над чем работать. Из-за травмы Алана Уильямса тренерскому штабу приходится перестраивать игру и стратегию на сезон. Уверен, мы справимся с трудностями и как следует подготовимся к Топ-16 Еврокубка, - заверил президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев.