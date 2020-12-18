Мокрый снег прогнозируют в Краснодарском крае

Снег будет к выходным Фото: Варвара ДЫМ

На Кубани метеорологи прогнозируют мокрый снег в следующие сутки, 20 декабря.

- Будет облачно с прояснениями, местами дождь и мокрый снег. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 19 и 20.12 0…-5°; днем 19.12 1…6°, 20.12 -1…4°. На Черноморском побережье переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный и северный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 19 и 20.12 1…6°; днем 19.12 5…10°, 20.12 3…8°, - сообщают "КП" - Кубань" синоптики краснодарского гидрометцентра.

Напомним, в январе, по данным специалистов, морозов ждать не стоит. Этот зимний месяц может претендовать на звание самого теплого месяца зимы. Синоптики полагают, что в Краснодарском крае среднемесячная температура будет выше обычного. Если в этом году на январь пришелся один день со снегом, то в наступающем их может вообще не быть. А вот дожди вполне вероятны. Так что зонты на зиму краснодарцам убирать не стоит. Морозных дней тоже, скорее всего, будет немного, а, может, и ни одного.