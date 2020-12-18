В Краснодарском крае 18 декабря подтвердились еще 187 случаев заболевания COVID-19

Есть новые пациенты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае 18 декабря подтвердились еще 187 случаев заболевания коронавирусной инфекции. Заболевшим от трех до 89 лет, в том числе: 89 мужчин, 96 женщин и 3 ребенка.

Пальма первенства по числу заболевших COVID-19 по-прежнему у краевого центра – 57. В Абинском районе опасной инфекцией заразились 15 человек, в Крымском и Павловском – 12, в Туапсинском районе - по 11. В Северском районе - 9. В Сочи и Темрюке - 8. Новороссийске и Ейском районе число больных увеличилось на 7.

В Белореченском и Выселковском - 5 человек. По 4 новых пациента в Курганинском и Новопокровском районах, по 3 – в Горячем Ключе и Лабинском районе. По 2 случая зафиксировано в Геленджике, Староминском, Щербиновском, Ленинградском, Крыловском районах, по одному – в Анапе, Армавире, Тихорецком, Белоглинском, Динском, Каневском, Приморско-Ахтарском районах.

– 16987 пациентов на Кубани выздоровели в выписаны из больниц, среди них - 142 – за последние сутки. 750 человек не удалось спасти. 130 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще пятеро – на ЭКМО в краевой клинической больнице №1, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве здравоохранения региона.

Всего в больницы и поликлиники региона обратились с подозрением на коронавирус более 120 тыс. больных. Продолжают стационарное лечение около 6 тыс. человек.