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Сочинцам предлагают списать долги по коммуналке

Новогоднюю акцию запустил местный водоканал
Ева МУР
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Пеня спишется, если счета закроют до конца года

Пеня спишется, если счета закроют до конца года

Жителям Сочи предложили списать пени по счетам за воду, если они оплатят их до нового года.

С такой акцией обратился местный водоканал.

Жителям курорта обещают, что обнулится пеня автоматически, как только поступит соответствующий платеж.

Напомним, на курорте проверили необоснованность повышения цен на продукты в магазинах и провели рейд по самым популярным из них. В утвержденный распоряжением администрации Краснодарского края перечень из 13 позиций, которые являются основными в продуктовой корзине малообеспеченных граждан, включена молочная продукция в мягкой упаковке, растительное масло, яйца, куры замороженные, соль, сахар, некоторые крупы и сорта хлеба.

Предприятиям розничной торговли рекомендовано продавать продукты питания из этого списка с торговой наценкой не выше 10 процентов. В магазинах такие товары должны быть помечены специальными ценниками.