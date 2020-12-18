Сочинцам предлагают списать долги по коммуналке

Пеня спишется, если счета закроют до конца года

Жителям Сочи предложили списать пени по счетам за воду, если они оплатят их до нового года.

С такой акцией обратился местный водоканал.

Жителям курорта обещают, что обнулится пеня автоматически, как только поступит соответствующий платеж.

Напомним, на курорте проверили необоснованность повышения цен на продукты в магазинах и провели рейд по самым популярным из них. В утвержденный распоряжением администрации Краснодарского края перечень из 13 позиций, которые являются основными в продуктовой корзине малообеспеченных граждан, включена молочная продукция в мягкой упаковке, растительное масло, яйца, куры замороженные, соль, сахар, некоторые крупы и сорта хлеба.

Предприятиям розничной торговли рекомендовано продавать продукты питания из этого списка с торговой наценкой не выше 10 процентов. В магазинах такие товары должны быть помечены специальными ценниками.