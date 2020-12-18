На Кубани из-за нехватки мест в больницах разворачивают еще два COVID-госпиталя

Больных уже больше 25 тысяч

В Краснодарском крае продолжается рост заболевших коронавирусом. Общее их число составило больше 25 тысяч человек. Свободных коек для таких больных осталось 10 процентов.

- Принято решение развернуть еще два "ковид"-госпиталя в Сочи и Туапсе, - сообщили в минздраве Краснодарского края.

Один из них появится на базе сочинского кожвендиспансера, а второй - в больнице №3 в Туапсе.

- Их необходимость появится еще и во время предстоящего курортного сезона, - пояснили в минздраве.

Напомним, сегодня, 18 декабря, в Краснодарском крае зафиксировали еще 187 больных коронавирусом. Лидирует по числу заболевших COVID-19 по-прежнему у краевого центра – 57. В Абинском районе опасной инфекцией заразились 15 человек, в Крымском и Павловском – 12, в Туапсинском районе - по 11. В Северском районе - 9. В Сочи и Темрюке - 8. Новороссийске и Ейском районе число больных увеличилось на 7.