В краснодарских офисах Сбера теперь можно выпить кофе и отправить посылку

Фото: СберБанк

СберБанк и кофейная компания DIM COFFEE открыли точку кофе в офисе банка на улице Красноармейской, 34 в Краснодаре. Теперь клиенты могут совместить полезное с приятным, выпив чашку кофе прямо в отделении банка. Это первый подобный опыт в Краснодаре, впоследствии точки кофе появятся и в других филиалах Сбера.

В честь открытия покупатели при заказе большого стакана кофе могли получить приятный бонус - десерт в подарок, а первые 34 клиента - макаронс с логотипом Сбера и DIM COFFEE. Руководители двух организаций торжественно открыли кофейню и поприветствовали посетителей.

- СберБанк трансформируется внутренне и внешне: наши офисы стали еще более комфортными для клиентов, - сказала .Татьяна Сергиенко, управляющий СберБанка по Краснодарскому краю. - Уже сейчас в отделениях Сбера можно отправить и получить посылку, подключиться к мультимедийному сервису Okko, подключить мобильную связь СберМобайл, получить специальное предложение от сервисов Delivery Club и СберМаркет, подключить подписку на сервисы СберПрайм. Количество доступных продуктов и услуг будет постоянно расти. Сегодня совместно с нашими партнерами DIM COFFEE мы сделали еще один шаг навстречу комфорту клиентов, и теперь они могут использовать время в банке, чтобы отдохнуть от городской суеты и выпить кофе.

Фото: СберБанк

- Экспресс-кофейня в офисе СберБанка - это первый опыт для DIM COFFEE, который ознаменовал новый виток в развитии нашего сотрудничества, - подключился Дмитрий Маруха, директор сети кофеен «DIM COFFEE». - Наша компания динамично развивается, за последнее время мы реализовали несколько знаковых проектов: открыли новый ресторан, кофейню, запустили кондитерское производство. Надеемся, что клиенты по достоинству оценят новый формат, и точки кофе появятся во многих краснодарских офиса Сбера.

В офисе СберБанка на Красноармейской, 34 также доступны услуги сервиса доставки СберЛогистика. Всего в Краснодаре в 18 офисах СберБанка есть пункты приема и выдачи посылок, и еще в 14 офисах установлены постаматы. Также в центральном офисе банка уже установлены банкоматы нового образца, которые сочетают в себе современный дизайн, материалы и технологии, интуитивно понятную эргономику. Снять деньги можно как по карте или смартфону, так и бесконтактно с помощью голосового помощника.