12 смертей от COVID-19 за сутки: на Кубани фиксируют новый антирекорд

Юорьба с эпидемией продолжается

В Краснодарском крае зафиксирован еще один суточный антирекорд - 12 смертей от коронавируса за сутки.

- Пациентам было от 33 до 83 лет, практически у всех из них имелись сопутствующие заболевания, - уточняют в оперативном штабе.

Напомним, свободных коек для коронавирусных пациентов осталось 10 процентов. В минздраве региона принято решение развернуть еще два в Сочи и Туапсе.

На курорт к тому же готовятся к наплыву гостей к Новому году.

Известно также, что в Краснодарский край поступила очередная партия вакцины от COVID-19. Однако масштабную вакцинацию от коронавируса планируется начать после Нового года. Сейчас прививают медиков, педагогов, полицейских и работников соцслужб.