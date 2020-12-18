На Кубани открывают пять круглосуточных КТ-центра

руглосуточно можно будет сделать КТ

В Краснодарском крае на время пандемии открываются допольнительно пять круглосуточных КТ-центра. Они появятся в Ейском и Динском районах, в Новороссийске, Кропоткине и Приморско-Ахтарске.

КТ - компьютерная томография - позволяет выявить последствия заражения коронавирусом. Однако пневмония развивается не раньше 5-7 дней после начала заболевания. Поэтому медики рекомендуют отправляться на исследование только после заключения врача.

Напомним, сегодня, 18 декабря, зафиксирован новый антирекорд по заболевшим - 187 человек. Для лечения коронавирусных больных в крае также разворачивают дополнительные "ковид"- госпитали в Сочи и Туапсе.

Они начнут работу на базе кожвендиспансера курорта и больницы №3 в Туапсе. Сейчас идет их активное перепрофилирование, завозится необходимое оборудование.

Пополнилась сегодня, 18 декабря, и скорбная статистика смертей от коронавируса. За сутки умерли 12 человек.