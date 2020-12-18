В Краснодарском крае начались съемки еще одного многосерийного фильма

На экраны сериал выйдет в следующем году. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае начали снимать сериал «Моя большая тайна». Он будет снят при поддержке из бюджета региона. Такое решение приняли власти Кубани.

- Краевая программа рибейта стала одной из причин выбора Сочи в качестве места съемок. По сценарию события фильма разворачиваются в другом регионе России, – прокомментировали в департаменте инвестиций и развития МСП Кубани.

Особенность программы такова, что все телекомпании, планирующие съемки на территории Краснодарского края, могут получить 20-процентное возмещение затрат на работы. Это делается для того, чтобы привлечь в регион инвесторов и туристов. На эти цели в бюджете на следующий год предусмотрено 20 миллионов рублей.

В мелодраме с элементами детектива заняты Анна Невская, Анатолий Белый, Юрий Чурсин, музыкант Влад Соколовский. Режиссер картины Никита Грамматиков.

Действия фильма развернутся в разных частях курорта, а декорациями к фильму станут красоты Сочи.

Выход на экраны сериала планируется в следующем году.