На Кубани 560 тысяч детей от 5 до 7 лет получат выплату в 5 000 рублей

Выплаты придут автоматически

В Краснодарском крае посчитали всех детей от 5 до 7 лет, которым положена единовременная выплата в 5 тысяч рублей. Вчера, 17 декабря, о ней заявил президент Владимир Путин в ходе своей ежегодной прямой линии.

- На Кубани таких семей 560 тысяч, - сообщили в минтруда и соцразвития региона.

Известно, что сегодня, 18 декабря, на сайте "Госуслуги" открыта электронная запись на выплаты к Новому году. Пришло уже 300 тысяч заявлений от россиян. Заполнять их необходимо только тем, у кого ребенок появился до 1 июля 2020 года. Либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся ПФР в течение года.

Между тем, семьям, раннее получавшим выплаты на детей от государства, деньги перечислят автоматически. Новые заявления рассмотрят в течение пяти рабочих дней, а переведут деньги — в течение трех.