На Кубани 1170 человек прошли первый этап вакцинации против коронавируса

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Краснодарский край уже получил 4042 дозы вакцины, в том числе за прошедшую неделю – 2800. По словам заместителя начальника управления организации медпомощи населению краевого минздрава Юрий Сарычева, общее количество привитых составляет 1170 человек. В первую очередь вакцину получают медработники, специалисты социальной сферы и учреждений образования.

Лекарствами для амбулаторного лечения коронавируса обеспечены более 8 тысяч пациентов.

- Схемы лечения сформированы таким образом, чтобы соблюсти преемственность между амбулаторным и возможным стационарным лечением, - уточнил Юрий Сарычев. - Набор схем содержит в себе противовирусные препараты, антибактериальную, гормональную, антикоагулянтную терапию.