На Кубани 13 новых объектов культурного наследия занесены в реестр

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае Единый государственный реестр недвижимости пополнили 13 объектов культурного наследия. В их числе: мемориал Славы, обелиски и братские могилы советских воинов, памятник Максиму Горькому.

- Своевременное внесение такого рода информации помогает предотвратить ошибки при планировании развития государственных территорий, разработке планов застройки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кадастровой палаты по Краснодарскому краю.

Представитель пресс-службы обратила внимание, что отсутствие информации об объектах культурного наследия может привести к градостроительным ошибкам.

Она напомнила, что несоблюдение законодательства в области охраны культурного наследия, может стать поводом для изъятия в судебном порядке.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в первом полугодии 2020 в Кадастровую палату по Краснодарскому краю поступило 94 тысячи заявлений на государственный кадастровый учёт и государственную регистрацию прав.