За здоровьем и покупками краснодарцы ушли в интернет

Цифровую активность жителей краевой столицы проанализировала МТС. Согласно исследованию, горожане стали реже посещать торговые центры, предпочитая им маркетплейсы в интернете. С наступлением зимы вдвое по сравнению с предыдущими месяцами года возросло число дистанционных обращений к докторам. В декабре интерес к онлайн-шопингу возрос в четыре раза. Основными посетителями городских гипермаркетов остаются жители соседних районов, заменившие ушедших в интернет краснодарцев.

Причиной повышения онлайн-активности горожан стала текущая эпидемиологическая обстановка в регионе. Причем интересы жителей зависели от сезона года. Так, во время весеннего карантина максимальным спросом пользовались образовательные программы, онлайн-кинотеатры и киберспортивные сервисы. Летом, после ослабления ограничений, спрос на онлайн-сервисы резко упал – воспользовавшись возможностью, горожане отправились за город, на дачи и к морю. Исключение составил онлайн-просмотр фильмов – это стало альтернативой похода в кинотеатры, которые так и не были открыты. Спрос на онлайн-кинотеатры вырос втрое, по сравнению с прошлым годом. В связи с отменой массового детского отдыха, у подрастающего поколения возрос спрос на геймерские платформы.

В целом, по сравнению с прошлым годом, популярность отдельных категорий цифровых сервисов среди краснодарцев выросла в 4-8 раз.