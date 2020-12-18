На Кубани объявлено экстренное предупреждение

Все городские службы переведены в усиленный режим работы Фото: Анна МАЕВА

В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение. Его распространила Главное управление МЧС по Краснодарскому краю. В регионе с 20 по 22 декабря ожидается сильный дождь, мокрый снег, гололед, ухудшение видимости на дорогах. Температура воздуха ночью до 2-7 ºC мороза, днем от -1 до +4ºC

- Все городские службы Сочи переведены в усиленный режим работы. В Краснополянском поселковом округе подготовлена необходимая техника для расчистки дорог и противогололедные реагенты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать все необходимые меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

В Горном кластере Сочи с нетерпением ждут снегопада. Открытие горнолыжного сезона на курортах Красной Поляны запланировано на 25 декабря.