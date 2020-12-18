Вениамин Кондратьев поздравил Кубанских чекистов с праздником

Вениамин Кондратьев на торжественной встрече в УФСБ России по Краснодарскому краю

20 декабря сотрудники ФСБ отметят свой профессиональный праздник – день работников органов безопасности. Именно в этот день, только 103 года назад, был издан Декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Его инициатором был Владимир Ленин, а вот первым председателем стал Феликс Дзержинский.

Кстати, в Краснодаре даже установлен памятник Дзержинскому, который находится на улице Красной. И каждый год, 20 декабря, кубанские чекисты проводят у него памятные мероприятия.

Накануне праздники в УФСБ России по Краснодарскому краю побывал губернатор Кубани и поздравил сотрудников ведомства с днем работников органов безопасности. На мероприятии также присутствовали главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю Алексей Ермаков и спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Глава Кубани пожелал сотрудникам ведомства здоровья и благополучия.