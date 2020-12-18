Уголовное дело на главу Росимущества Кубани направлено в суд

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В Краснодаре под суд пойдет экс-руководитель управления Росимущества по Кубани и Адыгее. Он обвиняется в совершении преступления по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, выходящих за пределы его полномочий). ,

По версии следствия, в 2016 году фигурант заключил с ООО «РегионКонсалтСервис» незаконный контракт на реализацию арестованного имущества. Экс-руководитель обеспечил проведение расчетов с использованием лицевых счетов данной фирмы. Благодаря такому приему

более 64,7 млн рублей были похищены.

- Расследование проведено Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, - сообщила прокурор Главного управления Генпрокуратуры России Елена Усачева. - Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.