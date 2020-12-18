Молодые люди Геленджика в беседе с епископом искали смысл жизни

Фото: администрация Геленджика

Владыка Феогност провел беседу с молодыми людьми Геленджика. Мероприятия в стенах епархии проходило сразу в двух форматах – участники встречи задавали вопросы лично и в дистанционном режиме.

Организатором его выступило управление по делам молодежи курорта в рамках межмуниципального сотрудничества. В беседе, приняли участие представители Думы курорта, местного отделения Кубсомола, студенты, школьники, молодежь Геленджика.

- На протяжении двух часов юноши и девушки задавали священнослужителю непростые вопросы: может ли молодой современный человек быть верующим, как совмещать духовные и моральные ценности и что самое главное в жизни? - рассказали в администрации Геленджика.

Преосвященнейший Феогност, отвечая ребятам, искренне порадовался, что самая активная категория населения живо интересуется православной верой.

В связи с ограничениями, введенными в крае из-за коронавируса, молодые люди спросили владыку о его отношении к проведению православных служб онлайн и предложили в епархии использовать подобные методы. Епископ заявил, что это неплохая идея, которую необходимо обдумать и, возможно, воспользоваться таким форматом в храмах епархии.

Беседа оказалась живой и интересной для всех участников. В завершение встречи молодые люди сообщили, что готовы участвовать в подобных мероприятиях и в будущем.