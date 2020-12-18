В Краснодаре из-за пожара в квартире многоэтажки эвакуировали 30 человек

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В Краснодаре произошел пожар в многоэтажном доме на улице Автолюбителей. Возгорание произошло в одной из квартир. Огонь охватил 30 квадратных метров. Информацию о пожаре диспетчер "01" Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России получил 16:47.

Незамедлительно к месту вызова были направлены пожарные подразделения МЧС России. В 17:08 пожар был локализован. В 17:10 возгорание удалось полностью ликвидировать. На месте было задействованы от МЧС РФ 22 человека и восемь единиц техники.

- Эвакуировано 30 человек, спасено 8 жильцов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Представитель пресс-службы уточнил, что в огне никто не пострадал.