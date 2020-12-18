В Сочи на федеральной трассе в Лоо в ночь на 19 декабря временно перекроют движение

Фото: пресс-службы Упрдор «Черноморье»

В Сочи на федеральной трассе в районе поселка Лоо Лазаревского района в ночь на 19 декабря временно перекроют движение. Дорожники будут монтировать балку пролетного строения на строительстве надземного пешеходного перехода

– Ориентировочно перерыв в движении составит от 2 до 4 часов, – сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье». - Если же плотность движения на данном участке не позволит завершить работы за одну ночь, то аналогичное ограничение может быть введено и с 00:00 20 декабря.

Дорожники приносит свои извинения за причиненные временные неудобства.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи на федеральной трассе в районе посёлка Лоо появится новый надземный пешеходный переход. В пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» объект позиционируют как самый современный и технологичный надземный в Краснодарском крае.