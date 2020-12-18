На Кубани ожидается резкое ухудшение погоды

Спасатель предупреждают о снежном накате Фото: Анна МАЕВА

В Краснодарском крае с 20 по 23 декабря ожидается резкое ухудшение погоды. Спасатели рекомендуют соблюдать все необходимые меры предосторожности, отказаться от отдыха на природе и не оставлять автомобили под деревьями или конструкциями.

Синоптики прогнозируют осадки: сильный дождь и снег, понижение температуры. На границе Кубани и Ростовской области возможна метель.

- В регионе объявлено экстренное предупреждение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань»

В пресс-службе администрации предупредили о возможном образовании гололеда, налипании мокрого снега на проводах и деревьях, ухудшении видимости при осадках до 500-1000 метров и снежном накате. Температура воздуха в Краснополянском поселковом округе по прогнозам синоптиков опуститься ночью - до 2-7 градусов мороза, днем ожидается от 1 градуса ниже нуля до 4 градусов тепла. Все городские службы курорта переведены в усиленный режим работы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани объявлено экстренное предупреждение. В крае ожидается мокрый снег, гололед и ухудшение видимости.