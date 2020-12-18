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В Краснодарском крае минимальный взнос на капремонт в 2021 году останется прежним. Сумма была установлена в 2014 году и ни разу не менялась. За семь лет реализации данной программы, за счет средств собственников региона было отремонтировано более 3,8 тысяч многоквартирных домов.

- На Кубани - в прежнем в размере 5 рублей 32 копейки на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе НКО «Фонда капитального ремонта МКД».

Представитель пресс-службы напомнила, что при проведении капитального ремонта обновляются фасады, крыши, меняют инженерные системы, приводят в порядок подвалы, фундамент, меняют лифты.

Всего в региональной программе 18,4 тысяч многоквартирных домов.