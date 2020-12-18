На Кубани офис МФЦ готовится к новоселью

Фото: пресс-службы регионального МФЦ

Переезд офиса МФЦ в Новопокровском районе состоится 21 декабря. Новыи адрес центра «Мои Документы» - улица Ленина, 100.

- Офис оснащён современной техникой , оформлен в едином фирменном стиле «Мои Документы», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГАУ КК «МФЦ КК». – В новом центре откроются 12 окон приёма и комфортная зона ожидания.

Специалисты офиса готовы консультировать посетителей по всем интересующим их вопросам. Актуальный график работы МФЦ в станице Новопокровскои размещён на Едином портале центров «Мои Документы» Краснодарского края: e-mfc.ru.

Представитель пресс-службы обратила внимание, что для безопасности посетителей в офисе МФЦ будет ежедневно проводится санитарная обработка поверхностей . Использование масок обязательно как для сотрудников, так и для посетителей.