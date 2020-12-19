В краевом центре развернуто 17 ярмарок выходного дня

Ярмарка выходного дня Фото: krd.ru

В субботу в Краснодаре будут действовать все 17 ярмарок выходного дня. На них можно приобрести продукцию местных производителей.

- На ярмарочных площадях организаторы следят за исполнением рекомендаций краевого Управления Роспотребнадзора. По инициативе главы Краснодара Евгения Первышова в дни проведения ярмарок организаторы проводят работу по привлечению краевых сельхозтоваропроизводителей, – говорят в пресс-службе мэрии Краснодар.

Ярмарки расположились на улицах Бургасская, Одесская, Будённого, Дзержинского, Восточно-Кругликовская, Героя Яцкова, Уральская, Каляева, Захарова, проспект Чекистов, Думенко, Зиповская, Заводская, Бершанской, Жигуленко, Архитектора Ешунина и в хуторе Ленина на улице Огородной.

Отмечается, что три ярмарки, которые расположены на улицах Одесской, 48, Захарова, 23 и Зиповской, 34/Б, будут работать в воскресенье. Как и в субботу, они будут открыты с 08:00 до 15:00.