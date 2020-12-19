На границе в Сочи задержали россиянку, которая числилась в международном розыске Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

На пункте паспортного контроля на границе с Республикой Абхазия была задержана россиянка, которая числилась в международном розыске. Она возвращалась из Абхазии.

- Женщина находилась в розыске. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В данный момент женщина уже передана инициаторам международного розыска.

Отмечается, что в 2020 году сотрудниками Пограничного управления было обнаружены свыше 90 лиц, которая числились в федеральном или международном розысках.