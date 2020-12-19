В Краснодарском крае 19 декабря подтвердились еще 188 случаев заболевания COVID-19 Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В Краснодарском крае 19 декабря подтвердились еще 188 случаев заболевания коронавирусной инфекции. Заболевшим от двух до 90 лет, в том числе: 84 мужчины, 104 женщины женщин и 14 детей.

Пальма первенства по числу заболевших COVID-19 по-прежнему у краевого центра – 55. В Выселковском районе опасной инфекцией заразились 17 человек, в Белореченском – 9. В Сочи, Геленджике, Темрюкском и Гулькевичском районах - 8. В Новороссийске, Тимашевском, Крымском и Павловском районах число больных увеличилось на 7.

В Староминском районе - 6 человек. По 4 новых пациента в Северском и Тбилисском районах, по 3 – в Анапе, Горячем Ключе, Туапсинском, Абинском, Ейском, Кавказском, Курганинском районах. По два случая заражения зафиксировано в Динском, Калининском, Лабинском, Славянском районах. По одному – в Приморско-Ахтарском, Тихорецком, Усть-Лабинском, Щербиновском районах.

– Общее число заболевших на сегодняшний день – 25482 человека, из них 2147 детей. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 449. Выздоровел 17241 пациент. 773 человека спасти не удалось. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 130 пациентов, еще пятеро – на ЭКМО, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве здравоохранения региона.

Всего в больницы и поликлиники региона обратились с подозрением на коронавирус более 123 тыс. больных.