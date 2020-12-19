На Кубани скончались 11 человек с коронавирусом Фото: admkrai.krasnodar.ru.

19 декабря в Краснодарском крае скончались 11 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.

- С начала пандемии в Краснодарском крае умерли 773 жителя, которые имели подтвержденный диагноз коронавирус. Почти у всех из них имелись сопутствующие заболевания, – сказали в оперативном штабе.

Отметим, что свободных коек для больных коронавирусом осталось всего 10 процентов. В минздраве Кубани уже принято решение о разворачивании еще двух госпиталей в Сочи и Туапсе.

Ранее стало известно, что в регион поступила новая партия вакцины от коронавирусной инфекцией. Масштабная вакцинация от COVID-19 начнется после Нового года.