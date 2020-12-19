На Кубани заработают около 600 елочных ярмарок

Фото: мэрия Краснодара

В Краснодаре продажа лестных красавиц началась 15 декабря. Сейчас в краевом центре развернулись 56 елочных базаров и ярмарок. Всего на Кубани их будет почти 600.

- Мы специально организовали их больше чем обычно, чтобы избежать скопления людей. Основная часть из них уже открыта, в эти выходные они заработают ещё в 11 муниципалитетах. Знаю, что для многих важно лично приехать на рынок и выбрать все необходимое к предстоящим праздникам, – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Отмечается, что продажа елок ведется с исполнением всех санитарных требований. Жителей просят не забывать о ношении масок и соблюдении социальной дистанции. Также в этом году появилась услуга доставки лестной красавицы на дом.

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