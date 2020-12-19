До конца года на Кубани заложат 1,7 тыс гектаров новых виноградников

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На этой неделе Роскачество определило лучшее игристое вино России. Третий год подряд пальму первенства удерживает продукция новороссийского завода Абрау-Дюрсо.

- Кубанские вина из года в год подтверждают свое высокое качество, получают признание как внутри страны, так и на международных конкурсах. В прошлом году вина завоевали около 80 медалей. Безусловно, все это влияет и узнаваемость вин, на объёмы экспорта. На сегодняшний день на международные рынки поставлено 357 тыс. декалитров винодельческой продукции. Рост к прошлому году - 116%. Сейчас основная часть экспорта приходится на наши крупные винзаводы, – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Также глава региона отметил, что региону важно поддерживать небольшие производства и шампанское премиум-класса, которое может занять нишу на европейских рынках.

- Всю необходимую помощь, в том числе, с выходом на международные электронные площадки, а в сегодняшних условиях это крайне актуальное направление, готов оказать Российский экспортный центр, – добавил губернатор.

Отмечается, что в 2020 году общая сумма субсидий региона составила около 750 миллионов рублей. Сейчас в Краснодарском крае активно закладываются новые виноградники. Только до конца 2020 года в Краснодарском крае будет заложено еще 1,7 тысяч гектаров.

- Преимущественно это местные саженцы, выращенные в наших питомниках и в качестве которых мы можем быть уверены. Именно такой подход позволяет укреплять высокий статус кубанских вин, – резюмировал глава региона.