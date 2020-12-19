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В Сочи запустили уникальную установку по производству биологических удобрений

Их получают из осадка ила
Дмитрий РАЗУМЕЦ
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В Сочи запустили уникальную установку по производству биологических удобрений

В Сочи запустили уникальную установку по производству биологических удобрений

Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

В Хостинском районе Сочи запустили первую в России установку по производству биологических удобрений. Так на курорте решили проблемы утилизации осадка ила.

- Станок превращает обезвоженный ил, который остался после чистки канализационных стоков, в стерильное минеральное удобрение. Итоговый продукт проходит систему очистки и обеззараживания, – говорят в сочинском водоканале.

Уже известно, что первые партии удобрений отправятся в «Дендрарий» и Сочинский национальный парк.