В Сочи запустили уникальную установку по производству биологических удобрений Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

В Хостинском районе Сочи запустили первую в России установку по производству биологических удобрений. Так на курорте решили проблемы утилизации осадка ила.

- Станок превращает обезвоженный ил, который остался после чистки канализационных стоков, в стерильное минеральное удобрение. Итоговый продукт проходит систему очистки и обеззараживания, – говорят в сочинском водоканале.

Уже известно, что первые партии удобрений отправятся в «Дендрарий» и Сочинский национальный парк.